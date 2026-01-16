Aktuell nach fünf vom 16.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 739: Aktuell nach fünf vom 16.01.2026
20 Min.Folge vom 16.01.2026
Lawinenabgang fordert Todesopfer | Polizei schnappt Telefon-Betrüger | Prozess um gefälschte Euro-Banknoten | Urteil nach Angriff auf Feuerwehrmann | Badner Bürgermeisterin verfolgt Ladendieb | Kokain erreicht breite Bevölkerung | Show und Broadway beim Opernball | Hund bei Fuchsjagd erschossen | Hündin unterstützt Kinder im Schulalltag | Eislaufen trotz Schneedecke am See | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aktuell nach fünf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2