Folge 741: Aktuell nach fünf vom 18.01.2026
25 Min.Folge vom 18.01.2026
Lawinenunglücke: Ermittlungen laufen auf Hochtouren | Jörg Randl (ÖAV): "Lawinenopfer waren erfahrene Tourenführer" | Drei Tourengeher bei Lawinenabgang getötet | Lawinengefahr: Vorsicht auf steilen Hängen und frischem Schnee | Auto krachte durch Garagentor | Parkplatzdriften: Strafen drohen | Heizen im Fokus: Wohnkomfort bei niedrigen Kosten | Kleintiere als Haustiere: Worauf zu achten ist | Slalom: McGrath verteidigt Lauberhorn-Sieg | U-Bahn als Atelier: Künstler Espinal porträtiert Fahrgäste | Wetter
