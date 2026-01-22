Aktuell nach fünf vom 22.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 745: Aktuell nach fünf vom 22.01.2026
20 Min.Folge vom 22.01.2026
Mordverdacht in Pensionistenheim | Zwei Eisläuferinnen mit Hubschrauber gerettet | So verhält man sich bei Einbruch ins Eis | Ermittlungen nach LKW-Kran-Unfall | TikTok-Trend sorgt für Vandalismus an Schultoiletten | Tiroler wegen Missbrauchs von Behindertenparkausweis verurteilt | Winterfell kann auch zur Falle werden | Schilfschneider nutzen gefrorenen Neusiedlersee | Wetter
