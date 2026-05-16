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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 16.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 858vom 16.05.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 858: Aktuell nach fünf vom 16.05.2026

19 Min.Folge vom 16.05.2026

Einbruchstouren mit Feuerlöscher | Über 100 Feuerwehrleute konnten Bauernhofbrand löschen | Salzburg: Tödliche Verkehrsunfälle vervierfacht | Mehr Unterstützung für Kärntner Feuerwehren | Erhöhte Asbestwerte im Burgenland | Finnen sind Favoriten beim Song Contest | Rosnitschek: "Stimmung ist großartig" | Sediqi-Ludwig: "Menschen strömen zum Public-Viewing" | Trockenheit setzt Landwirtschaft zu | Wetter

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