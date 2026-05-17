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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 17.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 859vom 17.05.2026
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Folge 859: Aktuell nach fünf vom 17.05.2026

21 Min.Folge vom 17.05.2026

13-Jährige bauten bei Spritztour Unfall | 42-Jähriger stirbt bei Unfall auf Südautobahn | Therapiehund Oskar im Kinderhospiz im Einsatz | Fleischbranche in Villach im Aufwind | Neues Buch über "Land der Tausend Farben" erschienen | ESC-Nacht voller Glamour und Spannung | Halbturn feiert seinen ESC-Star | Erstmals seit 1965: LASK ist wieder Meister | Wetter

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