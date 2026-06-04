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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 04.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 876vom 04.06.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 876: Aktuell nach fünf vom 04.06.2026

22 Min.Folge vom 04.06.2026

Vier Tote bei Flugzeugabsturz nahe Pula | Vier Jugendliche nach Frontalcrash verletzt | Erste Bilanz zu Schutzzonen in Wien | Nachwuchs soll Höfe in der Steiermark sichern | Aufbau für Nova Rock in Nickelsdorf läuft | Flugreisen ab Regionalstandorten im Fokus | Nachfahren besuchen Absturzort US-Bomber 1945 | Hörbranz pflegt Fronleichnamstradition | Offizielle Verabschiedung vor WM-Abflug in Wien | Wetter

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