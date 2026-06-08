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Aktuell nach fünf
Folge 880: Aktuell nach fünf vom 08.06.2026
19 Min.Folge vom 08.06.2026
Ein Jahr nach Amoklauf: Schrittweise zurück zur Normalität | Einbetonierte Pensionistin: Ermittlungen in Münchendorf | 120 Kilometer – und das zum 100. Mal nach Mariazell | Seenbericht: Wasserqualität in Kärnten verbessert | Bierbrauen an Bord: Europas einziges Brauereischiff | WM-Stimmung in Gars: Legendenmatch zum Jubiläum | Wetter
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