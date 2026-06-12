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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 12.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 884vom 12.06.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 884: Aktuell nach fünf vom 12.06.2026

19 Min.Folge vom 12.06.2026

Verfahren um Seniorenresidenz endet mit Freispruch | Steyr: Prozess um tödlichen Felssturz geht weiter | Diebstahl von Obstfeldern nimmt zu | Nahrungsergänzungsmittel im Boom | Warnung vor Akku-Bränden im Haushalt | Bundesheer präsentiert sich am Salzburgring | Bau der neuen Luegbrücken schreitet voran | Wetter

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