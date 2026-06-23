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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 23.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 895vom 23.06.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 895: Aktuell nach fünf vom 23.06.2026

20 Min.Folge vom 23.06.2026

Burgenland: Tödlicher Lkw-Unfall mit Holztransport | Flughafen Schwechat: Cannabis-Schmuggel nimmt zu | Möglicher Akkubrand in Sperrmüllhalle Rohmat | AK fordert Haftstrafen für schweren Mietwucher | Großes Hotelprojekt abgelehnt: Klage gegen Hochfilzen | Alzheimer: Wenn Pflege zur Familienaufgabe wird | STMK: Hitzeschutz für Einrichtungen immer wichtiger | Studie: Hitzestress nimmt weltweit stark zu | Wetter

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