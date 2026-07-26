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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 26.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 927vom 26.07.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 927: Aktuell nach fünf vom 26.07.2026

27 Min.Folge vom 26.07.2026

Fünf Verletzte bei Unfall im Pfändertunnel | Wohnmobil auf Tauernautobahn in Flammen | Innsbruck: Mehrere Beteiligte bei Schlägerei | Kriegsmaterial im Nussensee entdeckt | Schusswaffeneinsatz der Cobra wird geprüft | Urlauber berichten von Waldbränden | Trockenheit: Notschlachtungen drohen | Niedrige Donaupegel gefährden Jungfische | Spritpreise sorgen für Diskussion | Lebensrettende Hilfe bei Badeunfällen | Freibäder steuern auf Rekordsaison zu | Feuerwehr-WM-Gold für Bad Mühllacken | Wetter

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