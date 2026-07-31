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Aktuell nach fünf
Folge 932: Aktuell nach fünf vom 31.07.2026
19 Min.Folge vom 31.07.2026
Terrorpläne: 14-Jähriger in U-Haft | Trockenheit lässt Brunnen versiegen | Historischer Tiefstand am Bodensee | Arbeiten bei extremer Hitze | Hitze wird zur Gesundheitsgefahr | Rettungskräfte im Dauereinsatz | Sturmwarnung beim Villacher Kirchtag | Wetter
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