Aktuell nach fünf vom 04.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 936: Aktuell nach fünf vom 04.08.2026
20 Min.Folge vom 04.08.2026
Waldbrand in Lobau: Erholungsgebiet gesperrt | 300 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrand | Vier Freisprüche nach getöteter Katze | Wolf im Montafon erlegt | Mehrere Initiativen wollen Wien runterkühlen | Trockenheit und Hitze hemmt Stromproduktion | Graz-Wien-Nonstop-Flug vor dem Aus | Festspiel-Kostüm-Sammlerin zeigt ihre Schätze | Wetter
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