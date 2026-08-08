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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 08.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 940vom 08.08.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 940: Aktuell nach fünf vom 08.08.2026

21 Min.Folge vom 08.08.2026

72-Jähriger hielt Bub in Wiener Wohnung fest | Mann soll 33-Jährige in Wien vergewaltigt haben | Bakterienbefall löst Sperre des Tragweiner Sees aus | Söldener Kläranlage nach Vermurung länger außer Betrieb | Schiefes Haus in Sibratsgfäll (V) erinnert an Hangrutschung | Unbekannter schenkt 11-Jährigem E-Gitarre | Tourismusort Velden feilt an seinem Erscheinungsbild | Wassermelonenanbau im Seewinkel expandiert | Wetter

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