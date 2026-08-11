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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 11.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 943vom 11.08.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 943: Aktuell nach fünf vom 11.08.2026

20 Min.Folge vom 11.08.2026

Schweinebauer dürfte hunderte Tiere verhungern haben lassen | Richterin wird nach Freisprüchen in Tierquälereifall bedroht | Motorbootsführer muss wegen fahrlässiger Tötung in Haft | Polizei nimmt mutmaßliche Brandstifterin in Kärnten fest | Darauf ist beim Kauf gebrauchter E-Autos zu achten | Dieses Ausbildungsprogramm durchlaufen Polizeihunde | Partielle Sonnenfinsternis über Österreich am Mittwochabend | Salzburg rüstet sich für Fußball-Supercup-Schlager | Wetter

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