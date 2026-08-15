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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 15.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 947vom 15.08.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 947: Aktuell nach fünf vom 15.08.2026

22 Min.Folge vom 15.08.2026

Waldbrand fordert Einsatzkräfte im Föhrenwald | Feuerwehrkommandant: "Der Einsatz ist fordernd" | 30-Jährige nach Messerattacke außer Lebensgefahr | Angriff auf 20-Jährige: Mann im Park festgenommen | Polizei kontrolliert Auto-Poser in Wien | Traditioneller Kirtag lockt nach Loretto | Kitzsteinhorn: Gletscher schmilzt besonders schnell | Kärnten sucht Abkühlung bei Rekordhitze | Wetter

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