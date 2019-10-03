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Alaskan Bush People

Der Winter ist da

DMAXFolge vom 03.10.2019
Der Winter ist da

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Alaskan Bush People

Folge vom 03.10.2019: Der Winter ist da

45 Min.Folge vom 03.10.2019Ab 12

Der Winter hält Einzug in den Bergen Washingtons und der erste Schnee des Jahres fällt. Jetzt muss Aussteigerfamilie Brown ihre spartanischen Unterkünfte schleunigst fit für die kalte Jahreszeit bekommen. Denn bislang gibt es auf dem weitläufigen Grundstück der Ranch kein Haupthaus, sondern lediglich eine bunte Mischung aus Zelten, Hütten und Wohnwägen. Kann Noah mit seinem genialen Erfindungsreichtum eine Lösung für ein frostfreies Leben in der Wildnis entwickeln? Oder muss sich das Wolfsrudel über die Wintermonate am Lagerfeuer zusammenkauern?

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