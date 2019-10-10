Alaskan Bush People
Folge vom 10.10.2019: Der Berg ruft
45 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12
In den Bergen von Washington rückt der Winter näher. Bevor das Grundstück von Aussteigerfamilie Brown unter einer dicken Schneedecke verschwindet, packen alle mit an, um die wichtigsten Aufgaben mit vereinten Kräften zu stemmen. Heute hat Bears neues Zuhause oberste Priorität. Für seinen persönlichen Lebensraum hat sich Bear den Gipfel eines Hügels ausgesucht. Jetzt besteht die Herausforderung darin, einen tonnenschweren Schiffscontainer genau dort hinauf zu befördern! Später versuchen sich Snowbird und Schwester Rain an einem Schwangerschaftstest im Ziegenstall.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.