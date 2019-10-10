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Alaskan Bush People

Der Berg ruft

DMAXFolge vom 10.10.2019
Der Berg ruft

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Alaskan Bush People

Folge vom 10.10.2019: Der Berg ruft

45 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12

In den Bergen von Washington rückt der Winter näher. Bevor das Grundstück von Aussteigerfamilie Brown unter einer dicken Schneedecke verschwindet, packen alle mit an, um die wichtigsten Aufgaben mit vereinten Kräften zu stemmen. Heute hat Bears neues Zuhause oberste Priorität. Für seinen persönlichen Lebensraum hat sich Bear den Gipfel eines Hügels ausgesucht. Jetzt besteht die Herausforderung darin, einen tonnenschweren Schiffscontainer genau dort hinauf zu befördern! Später versuchen sich Snowbird und Schwester Rain an einem Schwangerschaftstest im Ziegenstall.

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