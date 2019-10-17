Alaskan Bush People
Folge vom 17.10.2019: Wolfsbesuch
44 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12
Die Browns sind im Verteidigungsmodus. Sie haben Wolfsspuren ganz in der Nähe ihrer Siedlung entdeckt! Auch eine Katze ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Könnte sie den Raubtieren zum Opfer gefallen sein? Die Aussteigerfamilie rüstet sich für den Ernstfall und lädt die Gewehre durch. Denn falls tatsächlich Wölfe auf ihrem Grundstück wildern, geht es um Schutz für Leib und Leben. Auch in dieser Folge: Snowbird recycelt übrig gebliebenes Baumaterial von einem Abrisshaus, Gabe erschafft ein gemütliches Scheunen-Loft mit Panoramablick und Bear richtet seinen Schiffscontainer auf dem Berggipfel ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.