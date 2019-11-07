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Alaskan Bush People

Das Chaos vor dem Sturm

DMAXFolge vom 07.11.2019
Das Chaos vor dem Sturm

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Alaskan Bush People

Folge vom 07.11.2019: Das Chaos vor dem Sturm

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Wer ein robustes Haus bauen will, braucht jede Menge Steine! Daher vereinen alle Brown-Brüder ihre Kräfte, um in der Stadt das gewünschte Baumaterial zu besorgen. Später soll Snowbird bei einem der Nutztiere einen heiklen medizinischen Eingriff vornehmen. Aber wie kastriert man doch gleich einen wehrhaften Ziegenbock? Auch in dieser Folge: Noah und Rhain Alisha erwarten ein Baby, Bear schuftet wie wild, um sein persönliches Heim auf dem Hügel zu erweitern und Familienoberhaupt Billy gerät in gesundheitliche Schwierigkeiten...

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