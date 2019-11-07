Alaskan Bush People
Folge vom 07.11.2019: Das Chaos vor dem Sturm
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Wer ein robustes Haus bauen will, braucht jede Menge Steine! Daher vereinen alle Brown-Brüder ihre Kräfte, um in der Stadt das gewünschte Baumaterial zu besorgen. Später soll Snowbird bei einem der Nutztiere einen heiklen medizinischen Eingriff vornehmen. Aber wie kastriert man doch gleich einen wehrhaften Ziegenbock? Auch in dieser Folge: Noah und Rhain Alisha erwarten ein Baby, Bear schuftet wie wild, um sein persönliches Heim auf dem Hügel zu erweitern und Familienoberhaupt Billy gerät in gesundheitliche Schwierigkeiten...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.