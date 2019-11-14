Alaskan Bush People
Folge vom 14.11.2019: Das Warten hat ein Ende
44 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12
Große Aufregung im Wolfsrudel: Bei Rhain Alisha setzen die Wehen ein! Während Noah und seine Frau in der Stadt auf die Geburt von Baby Eli warten, haben die übrigen Familienmitglieder daheim auf der North Star Ranch jede Menge zu tun. Die Browns müssen Ställe für die Tiere bauen und den Garten für die Saison vorbereiten. Denn der Frühling steht bereits vor der Tür - und das bedeutet für die Aussteiger Arbeit im Akkord! Vor allem die persönlichen Behausungen sollen endlich fertig werden. Snowbird freut sich schon darauf, die ersten Gäste in ihr leicht verrücktes Vogelhaus einzuladen...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.