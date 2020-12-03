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Alaskan Bush People

Das Rudel hält zusammen

DMAXFolge vom 03.12.2020
Das Rudel hält zusammen

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Folge vom 03.12.2020: Das Rudel hält zusammen

45 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

Tüftler Noah hat eine zündende Idee. Um das winterliche Problem mit der Zufahrtsstraße zu lösen, will er einen Schneepflug konstruieren. Man nehme einen Traktor, baue eine robuste Schippe aus Eisenschrott und füge beides zu einem monströsen Räumfahrzeug zusammen. Auch Bruder Bam bringt sich mit vollem Körpereinsatz ein. Die nächste Etappe beim Hausbau steht nämlich an: Die erste Wand soll aufgestellt und exakt platziert werden. Allerdings ist das Bauelement über drei Meter hoch und mehr als 300 Kilo schwer. Das Riesending in Position zu bringen ist selbst für den erfahrenen Handwerker eine echte Herausforderung.

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