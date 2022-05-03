Alaskan Bush People
Folge vom 03.05.2022: Auf dem Rücken der Pferde
45 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 6
Auf dem Hof von Aussteigerfamilie Brown hat der Frühling Einzug gehalten. Gemeinsam mit ihren Geschwistern will die 18-jährige Rain die historische Goldwaschanlage in Schwung bringen. Doch bevor der Rubel auf der „North Star Ranch“ rollt, muss Mechaniker Noah ein kleines Wunder vollbringen. Schließlich sind die Bergbaugerätschaften seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gelaufen und von Rost zerfressen. Während die Brüder beim Minenprojekt ihren Bagger an die Belastungsgrenze bringen, stehen für die Mädels langersehnte Reitstunden auf dem Programm.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.