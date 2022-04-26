Alaskan Bush People
Folge vom 26.04.2022: Der Flaggenmast
45 Min.Folge vom 26.04.2022
Der Tod von Vater, Opa, Ehemann und Weggefährte Billy Brown hat beim Wolfsrudel in Washington eine tiefe Leere hinterlassen. Als Hommage an Billy will die Familie pünktlich zur Gedenkfeier einen weit sichtbaren Flaggenmast errichten, natürlich mit dem Emblem der „North Star Ranch“. Während Snowbird und Noah das Flaggenprojekt in Angriff nehmen, akquiriert Nesthäkchen Rain Unterstützung für eine weitere Mammutaufgabe. In Gedenken an ihren Dad will sie die gigantische Goldschürfanlage auf den Berg bugsieren, die Billy für seine Familie auserkoren hat. Allerdings wiegen die Gerätschaften aus dem Jahr 1920 mehr als 75 Tonnen!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.