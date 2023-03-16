Alaskan Bush People
Folge vom 16.03.2023: Blick nach vorn
45 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Die Wiedersehensfreude beim Wolfsrudel ist groß: Rain ist zurück auf der „North Star Ranch“. Jetzt kann es die Jungwölfin kaum erwarten, die Goldförderanlage endlich in Aktion zu sehen. Noahs Reparaturkünste zahlen sich aus. Er hat es geschafft, die maroden Bergbaugerätschaften wieder in Schuss zu bringen. Sogar ein eigens bestellter Experte für Edelmetalle bestätigt, dass das Grundstück der Browns eine echte Goldgrube ist! Für Snowbird, Rain und die ganze Familie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Zumal die Vision des Goldschürfens auf dem eigenen Fleckchen Erde von ihrem Vater Billy kommt...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.