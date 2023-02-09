Alaskan Bush People
Folge vom 09.02.2023: Gegen die Uhr
45 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Die „Integrity“, das alte Hausboot der Browns, hat schon bessere Tage gesehen. Aber jetzt macht der Kutter zur Unzeit schlapp! Gerade als das Geschwister-Trio zur Grundstücksbesichtigung nahe dem Fischerort Petersburg unterwegs ist, streikt der Motor. Derweil lernt Bam wichtige Lektionen in puncto Heumachen und Weidemanagement. Die Fachexpertise des benachbarten Bauern will der Selbstversorger nutzen, um eigenes Tierfutter zu produzieren und Geld aus der Familienkasse zu sparen. Außerdem hat Raiven eine frohe Nachricht zu verkünden: Sohnemann River bekommt ein Geschwisterchen!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.