Alias - Die Agentin
Folge 22: Kreisumfang
43 Min.Ab 16
Mr. Sark hat Will entführt, um Auskünfte über den "Kreisumfang" zu bekommen. Doch Will weiß darüber überhaupt nichts, und so versucht Sark, ihn durch einen bösartigen, taiwanesischen Folterknecht zum Sprechen zu bringen. Sydney will nun ihren Freund auf eigene Faust, nur mit Hilfe ihres Vaters Jack, befreien und handelt mit Sark eine Übergabe aus: Will im Austausch gegen die Manuskriptseiten und die Rambaldi-Ampullen. Doch zuvor muss ein Spitzel in der CIA enttarnt werden.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
