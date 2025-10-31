Alias - Die Agentin
Folge 22: Auferstehung
41 Min.Ab 12
Lauren hat als Sydney verkleidet Rambaldis Gleichung gestohlen. Doch Sydney dreht den Spieß um und befragt als Lauren maskiert den verhafteten Sark, wo sich Lauren und die Lösung der Gleichung befinden. Die Spur führt nach Palermo, wo Sydney auf ihre Rivalin trifft, die bereits nach dem verschwundenen Rambaldi-Artefakt graben lässt. Es kommt zum Kampf. Vaughn eilt Sydney zu Hilfe und erschießt seine Frau. Bevor sie stirbt, hinterlässt sie Sydney ein aufwühlendes Geheimnis ...
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH