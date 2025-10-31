Alias - Die Agentin
Folge 21: Befreiung
42 Min.Ab 12
Elena und Sloane sind spurlos verschwunden. Das Team sucht eine Möglichkeit sie zu finden, um sie davon abzuhalten, Rambaldis Finale einzuleiten. Als Marshall von einem Zwischenfall in der russischen Stadt Sovogda erfährt, über der ein riesiger roter Ball schwebt und deren Bewohner unkontrollierbar aggressiv geworden sind, ist klar, dass Sloane und Elena einen riesigen Müller-Apparat aktiviert haben. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH