Alias - Die Agentin

Befreiung

Befreiung

Alias - Die Agentin

Folge 21: Befreiung

42 Min.Ab 12

Elena und Sloane sind spurlos verschwunden. Das Team sucht eine Möglichkeit sie zu finden, um sie davon abzuhalten, Rambaldis Finale einzuleiten. Als Marshall von einem Zwischenfall in der russischen Stadt Sovogda erfährt, über der ein riesiger roter Ball schwebt und deren Bewohner unkontrollierbar aggressiv geworden sind, ist klar, dass Sloane und Elena einen riesigen Müller-Apparat aktiviert haben. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

