Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit
Folge vom 12.01.2025: Der Alien-Stützpunkt
44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Eine Drohne, ein Satellit oder ein außerirdisches Flugobjekt? Indy Riggs hat am 9. Dezember 2021 mit dem Smartphone auf seiner Farm in Kalifornien ein blinkendes Licht gefilmt, das den Abendhimmel überquerte und hinter einer Baumreihe verschwand. Fachleute analysieren das Material. Sie recherchieren in Datenbanken und liefern spannende Fakten zu der Frage, was auf dem 70-sekündigen Video zu sehen ist. Und was hat es mit einem Stück Metall auf sich, das Frank Kimbler in der Nähe von Roswell entdeckt hat? Stammt das Fundstück von einem abgestürzten Ufo?
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Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.