Alisa - Folge deinem Herzen
Die 27-jährige Alisa Lenz verlässt mit dem festen Vorsatz, sich vorerst nicht mehr zu verlieben, ihre Wahlheimat Berlin. In der Hauptstadt hatte sie einen eigenen Schmuckladen und einen Freund. Nun ist sie Single und, des Freundes wegen, hoch verschuldet. Mit Unterstützung ihrer Adoptiveltern will sie in der Harzstadt Schönroda einen Neustart in ihrem Beruf als Feinoptikerin beginnen. Alisa hat zwar viel verloren, nicht aber ihren Optimismus, ihre Lebensfreude und ihren Glauben an sich selbst. Doch bereits auf dem Weg nach Schönroda begegnet Alisa einem Mann, der sie auf Anhieb verzaubert. Leider stellt sich schnell heraus, dass Christian Castellhoff als Geschäftsführer von "Castellhoff Optische Werke“ nicht nur ihr Vorgesetzter, sondern auch noch mit der ehrgeizigen Firmenanwältin Ellen Burg verlobt ist. Diese macht Alisa schnell klar, zu wem Christian gehört. Und auch Christians intriganter Onkel Oskar Castellhoff und dessen Handlanger Bernhardt Hundt machen Alisa das Leben nicht leicht. Sie muss viele Hürden überwinden, um ihren großen Traum, aus einfachem Glas die schönsten und funkelndsten Regenbogenkristalle herzustellen, zu verwirklichen und das Herz ihrer großen Liebe zu erobern. Doch Alisa ist stark und bereit, für ihre Träume zu kämpfen. Und dem Geheimnis ihres Glücksbringers, einem Kristallanhänger, der das einzige Andenken an den verstorbenen Vater ist, auf die Spur zu kommen. In einem großen Erzählbogen wird Alisa ihr Herz öffnen, ihren Weg gehen und die Telenovela-Zuschauer täglich am Leben einer modernen, jungen Frau teilhaben lassen.