Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 001
Mit dem festen Vorsatz, sich die Männer aus dem Kopf zu schlagen, verlässt Alisa Lenz Berlin, um mit der Unterstützung ihrer Familie in Schönroda einen Neustart zu wagen. Ihr Weg kreuzt sich mit dem eines attraktiven Mannes, und sein Blick verzaubert sie auf Anhieb. Doch ein Wiedersehen mit ihm wird es für Alisa wohl nicht geben. Voller Zuversicht geht sie anderntags zu ihrem Vorstellungsgespräch als Feinoptikerin bei "Castellhoff Optische Werke" und gerät sofort mit Oskar Castellhoff, einem der Geschäftsführer, aneinander. Dieser macht ihr ein unverschämtes Angebot. Christian, der Sohn der Castellhoffs, gerade zurückgekehrt nach zweijährigem Auslandsaufenthalt, ahnt nicht, wie viel sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Alisas Bruder Jonas braucht dringend Geld - sein Blick fällt auf Alisas wertvollen Glücksbringer.
