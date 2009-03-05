Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 004
Alisa sucht nach Antworten, wie sie ihr Auto auslösen kann, einen neuen Job findet - und warum ihr Kristallanhänger verschwunden bleibt. Als Jonas ihr beichtet, dass er den Anhänger versetzt hat, ist sie tief verletzt. Mona versucht zu helfen und hinterlässt auf Christians Mailbox die Bitte, zum Dank für Tamaras Rettung Alisas Anhänger auszulösen. Aber Ellen hört die Nachricht und löscht sie. Im Unternehmen verfolgt Oskar skrupellos seine eigenen Ziele. Dabei gelingt es ihm, auch Ludwig gegen Christians Pläne einzunehmen. Verärgert erwägt Christian nach Kanada zurückzukehren. Ellen hält ihn zurück - wobei sie mehr ihren persönlichen Vorteil als ihre Beziehung im Auge hat. Währenddessen macht Lilianas Gesundheitszustand Tamara und Ludwig große Sorgen. Als Alisa Robert überzeugen möchte ihr die Kette gegen Ratenzahlung zurückzugeben, muss sie miterleben, wie Ellen scheinheilig Christian auffordert, ihr die Kette zu schenken. Die Summe die sie bietet, übertrifft Roberts Erwartungen bei weitem.
