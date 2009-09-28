Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 138

TelenovelaStaffel 10Folge 3vom 28.09.2009
Folge 138

Folge 138Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 138

43 Min.Folge vom 28.09.2009Ab 6

Betty plagt nach ihrem Kuss mit Paul ihr schlechtes Gewissen. Doch statt sich Alisa anzuvertrauen, macht sie unbeabsichtigt Gabi zu ihrer Mitwisserin. Als Alisa ein Gespräch zwischen den beiden mit anhört, fühlt sie sich von Betty verraten. Paul kümmert sich nach ihrer Tablettenüberdosis um Tamara, wodurch Lars einen falschen Eindruck bekommt und ihn während der Anhörung vor der Ärztekammer als Dealer hinstellt. Tamara macht den Eklat durch ihre Aussage nur noch schlimmer, so dass Paul um die Wiedererlangung seiner Approbation fürchten muss. Liliana ist laut Ludwigs Testament Alleinerbin von Castellhoff Optik, doch sie fühlt sich durch die neue Situation überfordert. Zu Oskars Erleichterung entscheidet sie, die Firmenleitung weiterhin Christian und Oskar zu überlassen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen