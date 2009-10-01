Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 141
Alisa ist erleichtert, dass es ihr zusammen mit Betty und Karl gelungen ist, einen neuen Auftrag an Land zu ziehen, denn nun kann sie Karl weiter in ihrer Firma beschäftigen. Für Gudrun bleibt Connys Kummer über Bernhardts Auszug ein Wermutstropfen, und sie bittet Karl, auf seinen ehemaligen Widersacher zuzugehen. Karl überwindet sich, doch Bernhardt schlägt die ausgestreckte Hand unversöhnlich aus. Liliana, die sich der Aufgabe der Firmenleitung gestellt hat, entlarvt Oskars Geschäfte mit Atayewich als Waffenhandel und erteilt ihm eine Absage. Oskar stellt sie mit der Frage, wie sie die Umsatzausfälle ausgleichen will, auf die Probe. Mit Hilfe von Conny gelingt es Liliana, den von Oskar einst verprellten Kunden Baumann zurückzugewinnen. Oskar ist über sein Scheitern erbost, während Liliana sich freut, ihre Bewährungsprobe bestanden zu haben. Hinter Oskars Rücken versucht Dana Jonas' erneutem Werben zu widerstehen, jedoch erfolglos. Alisa ertappt Dana und Jonas beim Liebesspiel, als sich plötzlich Oskar nähert.
