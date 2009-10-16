Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 152
43 Min.Folge vom 16.10.2009Ab 6
Liliana und Alisa sind einerseits überfordert von der neuen Situation. Andererseits ist Alisa unglaublich erleichtert, ihre leibliche Mutter gerade in diesem schwierigen Moment gefunden zu haben. Aber kann Liliana tatsächlich durch eine Organspende Jonas' Leben retten? Dana lässt Oskar in dem Glauben, dass er der Vater ihres Kindes ist, und genießt seine Zuwendung. Bis Oskar in seiner Fürsorge einen Schritt zu weit geht. Als Lars erfährt, dass Bernhardt den Besuch des Talentscouts eingefädelt hat, macht er seinem Trainer wütende Vorhaltungen. Bernhardt muss erkennen, dass sein Versuch, sein Gewissen zu beruhigen, gescheitert ist.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises