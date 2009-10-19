Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 3vom 19.10.2009
43 Min.Folge vom 19.10.2009Ab 6

Alisa ist erleichtert, als Liliana sich schließlich doch noch zu der riskanten Operation entschließt, um Jonas zu helfen. Zunächst scheint auch alles glatt zu laufen, bis plötzlich Komplikationen auftreten. Währenddessen trotzt Dana zum ersten Mal Oskars Willen, und geht wieder arbeiten. Bis auch sie die Nachricht aus dem Krankenhaus erreicht. Tamara und Lars geraten über Lilianas OP in einen heftigen Streit und ihre erste große Krise.

