TelenovelaStaffel 11Folge 6vom 22.10.2009
Alisa und Christian erleben einen romantischen Ausflug im Harz und genießen nach all dem Trubel ihre Zweisamkeit. Oskar nutzt die Gelegenheit, um Liliana mit Caros Hilfe eine Falle zu stellen und sie dazu zu bringen, einen folgenschweren Vertrag zu unterschreiben. Durch einen Zufall erfährt Jonas von Danas Schwangerschaft und ist fassungslos. Dana behauptet, Oskar sei eindeutig der Vater des Kindes, und will ihre Affäre mit Jonas nun endgültig beenden. Doch Jonas kann und will das nicht hinnehmen.

