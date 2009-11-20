Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 176
43 Min.Folge vom 20.11.2009Ab 6
Liliana ist aufgewühlt von der schrecklichen Behauptung der Wahrsagerin, sie habe noch ein Kind gehabt, das gestorben sei. Alisa kann Liliana zunächst beruhigen, doch dann erzählt Oskar Liliana von einer Entdeckung auf Gomera, die ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Alisa glaubt dank Betty, dass Christian ihr einen Heiratsantrag machen will und trifft sich mit ihm voller Vorfreude zum Essen. Jonas findet Gefallen an Theresa - und sie an ihm.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises