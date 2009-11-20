Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 176

TelenovelaStaffel 12Folge 11vom 20.11.2009
Folge 11: Folge 176

43 Min.Folge vom 20.11.2009Ab 6

Liliana ist aufgewühlt von der schrecklichen Behauptung der Wahrsagerin, sie habe noch ein Kind gehabt, das gestorben sei. Alisa kann Liliana zunächst beruhigen, doch dann erzählt Oskar Liliana von einer Entdeckung auf Gomera, die ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Alisa glaubt dank Betty, dass Christian ihr einen Heiratsantrag machen will und trifft sich mit ihm voller Vorfreude zum Essen. Jonas findet Gefallen an Theresa - und sie an ihm.

