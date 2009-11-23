Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 177
Alisa kann ihr Missverständnis des vermeintlichen Heiratsantrags mit Humor nehmen und bezaubert Christian dadurch umso mehr. Er trifft einen Entschluss und bittet Paul und Betty um Hilfe bei der Vorbereitung einer Überraschung. Als Alisa erkennt, um was für eine Überraschung es sich handelt, wird sie von ihren Gefühlen überwältigt. Liliana bricht verzweifelt zusammen, als ihr Oskar von dem Grab ihrer toten Tochter berichtet. In ihrer Verzweiflung findet sie nur bei Oskar Halt, nicht ahnend, dass sie ihm damit in die Hände spielt. Oliver wird von seiner Berliner Vergangenheit eingeholt: Eine aufgebrachte Frau steht plötzlich vor ihm und macht ihm Vorwürfe.
