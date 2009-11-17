Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 173

Telenovela Staffel 12 Folge 8 vom 17.11.2009
42 Min. Folge vom 17.11.2009 Ab 6

Alisa steckt mit Oliver im Fahrstuhl fest, und es kommt zu einem klärenden Gespräch zwischen ihnen. Nach ihrer Befreiung durch Christian muss Alisa neu entscheiden, ob Oliver in der Firma bleiben kann. Conny flüchtet sich zu Gudrun aufs Sofa und erlebt dort eine nächtliche Überraschung. Jonas kehrt aus seinem Urlaub zurück mit dem Entschluss, sich Dana aus dem Kopf zu schlagen. Dafür treibt er die vorsichtige Aussöhnung mit Liliana voran. Paul fühlt sich in Ellens Penthouse immer unwohler. Da kommt Betty auf eine Idee, die sowohl ihm als auch Robert helfen würde.

Telenovela
