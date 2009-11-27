Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 181
43 Min.Folge vom 27.11.2009Ab 6
Alisa und ihren Geschwistern gelingt es, Liliana klarzumachen, dass die Wahrsagerin Soraya nicht die richtige Hilfe im Kampf gegen die Amnesie ist. Doch Oskar hat noch ein Ass im Ärmel, das er gewissenlos ausspielt. Oliver will mit einer neuen Intrige dafür sorgen, dass Alisa nicht an Christians Preisverleihung teilnehmen kann, während Conny mit der Emanzipation von Bernhardt ernst macht und sich von Gudrun zu einem Speed Dating im Mona-Lisa überreden lässt. Doch die Veranstaltung verläuft nicht nur für Conny und Robert, sondern auch für Betty und Paul anders als erwartet.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises