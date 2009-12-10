Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 190
42 Min.Folge vom 10.12.2009Ab 6
Oliver gelingt es, sich in einfühlsamen Gesprächen Alisas Vertrauen zu erschleichen, während Oskar Liliana glauben lässt, dass der ins Koma gefallene Horst Lilianas Geheimnis preisgeben wollte. Um seine Spuren zu verwischen, versucht Oskar, Horst umzubringen Jonas überrascht Dana mit einer ungewöhnlichen Liebeserklärung. Robert und Conny verabreden sich mit vielen Hindernissen zu einem erneuten Treffen.
