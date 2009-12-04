Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 186

TelenovelaStaffel 13Folge 6vom 04.12.2009
Folge 186

Folge 186Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 6: Folge 186

43 Min.Folge vom 04.12.2009Ab 6

Zwischen Alisa und Christian kommt es zu einem von Oliver eingefädelten Streit, auf den direkt die nächste Intrige folgt: Oliver setzt Gabi erneut auf Christian an und will dafür sorgen, dass Alisa die beiden in flagranti erwischt. Liliana wagt es nicht, Alisa und Christian zu gestehen, dass sie ihre Tochter umgebracht hat. Sie will die Gedanken an ihre belastende Vergangenheit verdrängen, doch die schrecklichen Erinnerungen verfolgen sie. Tamara will Lars trösten, da er vielleicht nie wieder Fußball spielen kann. Doch Lars versteht ihre Sorge falsch und beginnt zu hoffen, dass Tamara die Trennung doch nicht so ernst gemeint hat.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen