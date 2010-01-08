Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 207
43 Min.Folge vom 08.01.2010Ab 6
Alisa versucht verzweifelt, die Polizei davon zu überzeugen, dass Liliana noch lebt. Doch die Polizisten gehen von einem Selbstmordversuch aus. Währenddessen macht sich Christian auf die Suche nach Liliana. Tatsächlich findet er sie und ist kurz davor, sie zu befreien. Doch ausgerechnet ein Anruf von Alisa vereitelt seine Pläne. Unterdessen enttäuscht Dana Jonas' Hoffnungen: Ihre Trennung von Oskar ist endgültig, aber das ändert nichts zwischen ihnen. In Alisas Wohngemeinschaft muss sich Betty mit Hilfe von Robert und Paul einem komplizierten Scheidungsritual unterziehen, das ungeahnte Konsequenzen für die Ehe von Conny und Bernhardt hat.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises