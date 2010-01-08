Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 14Folge 12vom 08.01.2010
Alisa versucht verzweifelt, die Polizei davon zu überzeugen, dass Liliana noch lebt. Doch die Polizisten gehen von einem Selbstmordversuch aus. Währenddessen macht sich Christian auf die Suche nach Liliana. Tatsächlich findet er sie und ist kurz davor, sie zu befreien. Doch ausgerechnet ein Anruf von Alisa vereitelt seine Pläne. Unterdessen enttäuscht Dana Jonas' Hoffnungen: Ihre Trennung von Oskar ist endgültig, aber das ändert nichts zwischen ihnen. In Alisas Wohngemeinschaft muss sich Betty mit Hilfe von Robert und Paul einem komplizierten Scheidungsritual unterziehen, das ungeahnte Konsequenzen für die Ehe von Conny und Bernhardt hat.

