Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 201

TelenovelaStaffel 14Folge 6vom 29.12.2009
43 Min.Folge vom 29.12.2009Ab 6

Alisa und Christian sind überrascht, als sich Liliana plötzlich an ihr ganzes Leben erinnern kann und erkennt, dass sie ihre Tochter nicht umgebracht hat. Doch nun stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu diesem Verdacht kommen konnte. Robert und Conny wundern sich über Bernhardts neue Gelassenheit. Sie ahnen nicht, welchem Irrglauben er aufgesessen ist. Jonas sucht aufgewühlt von den neuesten Enthüllungen Danas Nähe. Dana und er bekommen nicht mit, dass Caro ihr Gespräch belauscht und so erfährt, dass Jonas der Vater von Danas Kind sein könnte.

