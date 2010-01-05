Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 204
43 Min.Folge vom 05.01.2010Ab 6
Alisa und Christian glauben Liliana in Sicherheit und kämpfen gemeinsam gegen Oskar. Doch privat steht immer noch zu viel zwischen ihnen. Als Christian auf Pauls Drängen hin über seinen Schatten springt und Alisa zurückerobern will, findet er sie in Olivers Armen. Caro droht Dana erneut, ihr Geheimnis auffliegen zu lassen. Um Caro zuvorzukommen, redet Dana sich vor Oskar um Kopf und Kragen. Liliana erkennt unterdessen, dass sie gefangen ist. Sie kämpft gegen ihren Durst - und um ihr Leben.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises