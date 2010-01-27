Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 220
42 Min.Folge vom 27.01.2010Ab 6
Alisa kämpft gegen Christians anhaltende Liebesbekundungen an, weiß aber nicht, wie sie das durchstehen soll. Oliver hingegen versucht, sich mit einer großen Überraschung endgültig in Alisas Herz zu spielen. Auch Conny wird mit außergewöhnlichen Liebeserklärungen überrascht, während Betty und Paul sich scheinbar so nahe sind wie nie zuvor. Doch als Pauls Aussprache mit seiner Ex-Frau Katja wesentlich länger dauert als geplant, wird Betty nervös.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises