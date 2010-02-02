Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 224

TelenovelaStaffel 15Folge 14vom 02.02.2010
43 Min.Folge vom 02.02.2010Ab 6

Alisa geht weiter auf Abstand zu Oliver, nachdem dieser gestanden hat, den Sand gefälscht zu haben. Daraufhin fasst Oliver einen neuen Plan: Er stiehlt den Regenbogenkristall und versucht, damit ein großes Geschäft zu machen. Dana bekommt einen Anruf von Oskar, der sie eindringlich bittet, ihn im Gefängnis zu besuchen. Dana zögert: Soll sie seiner Bitte nachkommen? Betty bekommt mit Roberts Hilfe ihre Eifersucht auf Pauls Ex-Frau Katja in den Griff und bekräftigt ihren Wunsch, mit Paul nach Hamburg zu gehen - mit unerwarteten Folgen.

