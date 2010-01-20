Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 215

TelenovelaStaffel 15Folge 5vom 20.01.2010
Folge 215

Folge 215Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 215

43 Min.Folge vom 20.01.2010Ab 6

Alisa und Liliana bringen die Firma wieder auf gewohnten Kurs, und Oliver spielt sich erneut an Alisa heran. Doch als Christian die Polizei bei der Suche nach Oskar unterstützt und sich dabei in Gefahr bringt, lässt Alisa in ihrer Sorge um Christian Oliver stehen. Caro erkennt Oskars wahre Natur und stellt ihm gemeinsam mit der Polizei eine Falle. Doch Oskar durchschaut den Plan und taucht überraschend in der Villa auf, wo er die hilflose Dana bedroht. Bernhard zeigt sich Conny von einer neuen und einfühlsamen Seite. Umso mehr trifft es ihn, als er erfährt, dass Conny bereits die Scheidung eingereicht hat.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen