Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 218
43 Min.Folge vom 25.01.2010Ab 6
Um sich nicht mehr ständig begegnen zu müssen, beschließen Christian und Alisa unabhängig voneinander, die Firma zu verlassen. Doch sie haben ihre Rechnung ohne Liliana gemacht, die den beiden eine ungewöhnliche Idee präsentiert. Paul wird unterdessen von den Geistern seiner geschiedenen Ehe heimgesucht. Ausgerechnet Betty rät ihm, mit seiner Vergangenheit endlich Frieden zu schließen. Tamara hadert mit ihrem verpatzten Abitur und wird rebellisch - mit ungeahnten Folgen.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
